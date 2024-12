TV Latina Digital Edition For December Now Available

The digital edition of TV Latina for December includes interviews with Samsung TV Plus’s Aline Jabbour, Warner Bros. Discovery Latin America/US Hispanic’s Patricia Jasin, Atresmedia Internacional’s Mar Martínez-Raposo, Omdia’s Juan Villegas and more.

The digital edition also includes interviews with TelevisaUnivision’s Jorge Balleste, SOMOS Fast’s Luis Guillermo Villanueva, Fuse Media’s Tania Campos and Parrot Analytics’ Alejandro Rojas.

View the digital edition here.