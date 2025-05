ADVERTISEMENT

The May digital editions of World Screen, TV Latina and TV Listings are now available.

World Screen

A recap of the inaugural Connected TV Festival, including sessions with Bedrock Streaming’s Jonas Engwall, Tubi’s Ross Appleton, Samsung Ads’ Bérangère Degni-Rezé, ProSiebenSat.1 Media’s Henrik Pabst, Roku Brand Studio’s Brian Toombs, ZDF Studios’ Linette Zaulich, Channel 4’s Rupinder Downie and Joe Churchill, Omdia’s Maria Rua Aguete, VA Media’s Mark Ashbridge, pocket.watch’s Brian C. Janes, Future Today’s Soma Sengupta and Kedoo Entertainment’s Batyr Aidarkhan. Plus, interviews with Your Friends & Neighbors’ Jonathan Tropper and Harry Wild’s Jane Seymour and a spotlight on OGM UNIVERSE’s The Fall of the King.

TV Latina

The Rise of True Crime: True-crime productions are on the rise in Latin America, fueled by real-life stories that are often more surprising than fiction. Plus, interviews with The Walt Disney Company Latin America’s Leonardo Aranguibel, NCIS: Tony & Ziva’s Michael Weatherly & Cote de Pablo, ZDF Studios’ Markus Schäfer, BBC Studios’ Janet Brown, Amazon MGM Studios’ Javiera Balmaceda, The Americas’ Mike Gunton, Underground Producciones & Telemundo Studios’ Sebastián Ortega, Betty, la fea: La historia continúa’s Julián Arango and Telefilms’ Tomás Darcyl.

TV Listings

Highlights from distributors and platforms, including links to trailers.

If you would prefer a PDF version, please click the links below:

World Screen | TV Latina | TV Listings